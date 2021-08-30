Как рассказал представитель Зеленского, Сергей Никифоров, перенос встречи президентов состоялся из-за завершения эвакуации из Афганистана. Украинская сторона отнеслась к такой просьбе с пониманием.

Ранее Встречу Зеленского и Байдена перенесли на сентябрь

31 августа истекает срок, который талибы дали на эвакуацию

Перенос даты связан с просьбой американской стороны, так как 31 августа истекает срок, который "Талибан" дал на эвакуацию людей из Афганистана. Понятно, что сейчас вопросы безопасности очень критичны,

– сказал Никифоров.

Пресс-секретарь Зеленского рассказал, что ранее так же перенесли встречу Джо Байдена с премьером Израиля Нафтали Бенетом. Причина была та же – критическая ситуация в Афганистане, в частности, взрывы в Кабуле.

Формат встреча изменен не был

По словам Никифорова, изменение даты не повлияло на формат встречи: она состоится в расширенном составе делегаций и президентов с глазу на глаз.

Обратите внимание! Делегация во главе с Зеленским вылетает в США 30 августа. В Украину глава государства вернется 5 сентября.

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