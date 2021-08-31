Очільник NASA прийняв запрошення Зеленського. Щоправда, дати візиту наразі невідомі.

До теми Зеленський з директором NASA обговорили космічні проєкти, до яких може долучитись Україна

Про що Зеленський говорив з Нельсоном

Український президент обговорив з главою NASA космічні проєкти, до яких може долучитися Україна. За словами Зеленського, наша держава зацікавлена у відродженні науково-технічного потенціалу та розглядає співпрацю з NASA як компонент розвитку вітчизняної космічної галузі.

Політики говорили про перспективи участі українських підприємств у проєкті "Антарес", програмі дослідження Місяця "Артеміда".

Що відомо про візит Зеленського до США