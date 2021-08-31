Очільник NASA прийняв запрошення Зеленського. Щоправда, дати візиту наразі невідомі.
До теми Зеленський з директором NASA обговорили космічні проєкти, до яких може долучитись Україна
Про що Зеленський говорив з Нельсоном
Український президент обговорив з главою NASA космічні проєкти, до яких може долучитися Україна. За словами Зеленського, наша держава зацікавлена у відродженні науково-технічного потенціалу та розглядає співпрацю з NASA як компонент розвитку вітчизняної космічної галузі.
Політики говорили про перспективи участі українських підприємств у проєкті "Антарес", програмі дослідження Місяця "Артеміда".
Що відомо про візит Зеленського до США
- 31 серпня Володимир Зеленський разом з дружиною прибув до США.
- Президент відвідає американське міністерство енергетики, Пентагон, Держдеп та Світовий банк.
- Також він вирушить у Чикаго, аби зустрітися з українською діаспорою.
- Зустріч з американським лідером Джо Байденом запланована на 1 вересня. Політики говоритимуть про російську агресію, енергетичну безпеку та реформи.