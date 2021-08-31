Глава NASA принял приглашение Зеленского. Правда, даты визита пока неизвестны.

К теме Зеленский с директором NASA обсудили космические проекты, к которым может присоединиться Украина

О чем Зеленский говорил с Нельсоном

Украинский президент обсудил с главой NASA космические проекты, к которым может присоединиться Украина. По словам Зеленского, наше государство заинтересовано в возрождении научно-технического потенциала и рассматривает сотрудничество с NASA как компонент развития отечественной космической отрасли.

Политики говорили о перспективах участия украинских предприятий в проекте "Антарес", программе исследования Луны "Артемида".

Что известно о визите Зеленского в США