Как написал об этом президент Зеленский в твиттере, во время встречи шла речь о земельной реформе в Украине и развитии аграрного сектора в целом.

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Зеленский встретился с главой Всемирного банка

Украинский глава государства и другие высокопоставленные лица находятся в Соединенных Штатах Америки с официальным визитом.

  • 31 августа среди других мероприятий Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом.

Главными темами разговора были:

  • Земельная реформа в Украине.
  • Ирригация.
  • Развитие агросектора в целом.

Президент Зеленский заверил в твиттере, что Всемирный банк готов поддержать Украину в реформах в этой области.

Приветствую готовность к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора,
– написал Зеленский.

ВБ
Зеленский и Малпасс на переговорах / Фото ОП

Всемирный банк
Всемирный банк готов поддержать аграрные реформы в Украине / Фото с твиттера Зеленского

Напомним, президент Украины находится в Вашингтоне с рабочим визитом. 31 августа украинцы и американцы уже подписали ряд договоров:

1 сентября состоится также встреча Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена. Далее президент Украины поедет в Калифорнию. Завершить визит в США планируют 5 сентября.

Текст публикации Владимира Зеленского в твиттере:

Обсудили с Дэвидом Малпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора, который Всемирный банк готов поддерживать. Приветствую готовность к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора.