Как написал об этом президент Зеленский в твиттере, во время встречи шла речь о земельной реформе в Украине и развитии аграрного сектора в целом.
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Зеленский встретился с главой Всемирного банка
Украинский глава государства и другие высокопоставленные лица находятся в Соединенных Штатах Америки с официальным визитом.
- 31 августа среди других мероприятий Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом.
Главными темами разговора были:
- Земельная реформа в Украине.
- Ирригация.
- Развитие агросектора в целом.
Президент Зеленский заверил в твиттере, что Всемирный банк готов поддержать Украину в реформах в этой области.
Приветствую готовность к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора,
– написал Зеленский.
Зеленский и Малпасс на переговорах / Фото ОП
Всемирный банк готов поддержать аграрные реформы в Украине / Фото с твиттера Зеленского
Напомним, президент Украины находится в Вашингтоне с рабочим визитом. 31 августа украинцы и американцы уже подписали ряд договоров:
- Меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности космических полетов.
- Рамочное соглашение о сотрудничестве оборонных ведомств и соглашение о совместных разработках и испытания вооружений.
1 сентября состоится также встреча Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена. Далее президент Украины поедет в Калифорнию. Завершить визит в США планируют 5 сентября.
Текст публикации Владимира Зеленского в твиттере:
Обсудили с Дэвидом Малпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора, который Всемирный банк готов поддерживать. Приветствую готовность к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора.