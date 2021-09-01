Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою енергетики США Дженніфер Гренхольм. Спілкуючись з нею, він назвав російський газ "найбруднішим".

До речі Серйозно думаємо, як розбудовувати формат, – Зеленський про нову зустріч "нормандської четвірки

"Корупція, шантаж і маніпуляції"

Президент України мав на увазі і буквальний бруд, і метафоричний. По-перше, за словами Зеленського, при добуванні цього палива і його транспортування значно забруднюється природа. А по-друге, він оповитий махінаціями.

Російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції,

– зазначив Зеленський.

Консультації "Україна – США – Німеччина"

Президент наголосив на важливості створення ефективних запобіжників від використання Росією газу як зброї. У цьому контексті він заявив про потрібність тристоронніх консультацій. Україна, Німеччина і США могли б у форматі трикутника обговорити питання:

збереження українського транзиту;

європейської енергетичної безпеки.

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