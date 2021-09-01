Окрім цього президент України виступив із промовою, у якій розповів для аналітичних центрів Сполучених Штатів Америки про програму трансформації України.
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Україномовний гід у музеї Вашингтона
Подружжя Зеленських у музеї-садибі Джорджа Вашингтона "Маунт Вернон" презентували україномовний гід.
- Українська стала 6 мовою, доступною для відвідувачів музею.
- Аудіогід у музеї Вашингтона ж став 31 у рамках проєкту культурної дипломатії.
Це добра можливість для українців долучитися до історії Сполучених Штатів рідною мовою,
– сказала з цього приводу Олена Зеленська.
Володимир Зеленський своєю чергою звернув увагу, що Джордж Вашингтон воював 8 років і переміг. В Україні ж також вже 8 рік іде війна, "і ми також віримо в перемогу".
Презентація програми трансформації України
У музеї Вашингтона Володимир Зеленський презентував для аналітичних центрів США програму трансформації України. Під час промови він подякував американцям та НАТО за підтримку.
Люди бачать підтримку з боку НАТО і те, що ми не наодинці – у боротьбі з російською агресією,
– зазначив він.
Але й додав: "Ця підтримка важлива на психологічному рівні, але чи достатньо цього? Ні!" Зеленський наголосив, що Україні треба будувати флот, а ще дуже потрібен доступ до дешевих кредитів (на той же флот – 15 мільярдів доларів):
- "Ми не просимо подарунків – нам потрібні можливості".
У цій же промові президент України заявив, що дуже розраховує на розбудову нормандського формату для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Ми запросили США для участі в декількох моделях. І гадаємо, як правильно і безпечно зробити це для регіону,
– сказав Зеленський.
Після презентації він уточнив журналістам, що порушить це питання на переговорах із Джо Байденом, і можливо, саме з нього і почне зустріч.