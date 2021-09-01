Кроме этого президент Украины выступил с речью, в которой рассказал для аналитических центров Соединенных Штатов Америки о программе трансформации Украины.

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Украиноязычный гид в музее Вашингтона

Супруги Зеленские в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона "Маунт Вернон" презентовали украиноязычный гид.

Украинский стал 6 языком, доступным для посетителей музея.

Аудиогид в музее Вашингтона же стал 31 в рамках проекта культурной дипломатии.

Это хорошая возможность для украинцев приобщиться к истории Соединенных Штатов на родном языке,

– сказала по этому поводу Елена Зеленская.

Владимир Зеленский в свою очередь обратил внимание, что Джордж Вашингтон воевал 8 лет и победил. В Украине же также уже 8 год идет война, "и мы также верим в победу".

Презентация программы трансформации Украины

В музее Вашингтона Владимир Зеленский презентовал для аналитических центров США программу трансформации Украины. Во время речи он поблагодарил американцев и НАТО за поддержку.

Люди видят поддержку со стороны НАТО и то, что мы не одни – в борьбе с российской агрессией,

– отметил он.

Но и добавил: "Эта поддержка важна на психологическом уровне, но достаточно ли этого? Нет!" Зеленский подчеркнул, что Украине нужно строить флот, а еще очень нужен доступ к дешевым кредитам (на то же флот - 15 миллиардов долларов):

"Мы не просим подарков – нам нужны возможности".

В этой же речи президент Украины заявил, что очень рассчитывает на развитие нормандского формата для мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Мы пригласили США для участия в нескольких моделях. И думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона,

– сказал Зеленский.

После презентации он уточнил журналистам, что поднимет этот вопрос на переговорах с Джо Байденом, и возможно, именно с него и начнет встречу.