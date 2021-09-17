Президент Украины проведет в США ряд двусторонних встреч. Об этом на брифинге после заседания СНБО рассказал спикер президента Сергей Никифоров.

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Зеленский снова летит в США

Официальный визит Зеленского в Штаты начнется в понедельник, 20 сентября. У него уже запланированы встречи с лидерами других государств и представителями международных организаций. В частности, президент посетит ООН и будет общаться с генсеком Антониу Гуттеришем.

Владимир Зеленский примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, выступит там с речью,

– рассказал Никифоров.

К тому же Зеленский увидится с украинской общиной в США и представителями бизнеса.

Обратите внимание! Ранее в Офисе Президента предполагали, что Владимир Зеленский примет участие в Генассамблее ООН в формате онлайн. Тогда отмечали, что " не целесообразно тратить время на поездку ради выступления на трибуне".

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