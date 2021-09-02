В честь приезда Зеленского мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

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Зеленский прибыл в Калифорнию

Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию после встречи с Президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

В честь приезда главы государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага,

– говорится в сообщении ОП.

Кроме того, это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости нашего государства.



Мэрию Сан-Франциско подсветили желто-голубыми цветами / Фото ОП

Кстати, представитель президента Сергей Никифоров написал в фейсбуке:

что 2 сентября у Владимира Зеленского запланирована встреча с СЕО Apple Тимом Куком;

выступление в Стэнфордском университете;

общение с ведущими инвесторами и венчурными фондами Кремниевой долины, а также встреча с украинскими предпринимателями и специалистами долины;

а также – ознакомление с работой Нацгвардии Калифорнии.

Коротко о визите Владимира Зеленского в США