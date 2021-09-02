У честь приїзду Зеленського мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

До теми У непостійно-сонячній атмосфері, – Зеленський детально розповів, як і про що говорив із Байденом

Зеленський прибув в Каліфорнію

Володимир Зеленський прибув до Каліфорнії після зустрічі з Президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

На честь приїзду глави держави будівлю мерії міста Сан-Франциско за ініціативою влади штату підсвітили кольорами українського прапора,
– мовиться у повідомленні ОП.

Окрім того, це перший візит Президента України до Каліфорнії за всю історію незалежності нашої держави.

Мерія Сан-Франциско
Мерію Сан-Франциско підствітили жовто-блакитними кольорами / Фото ОП

До речі, речник президента Сергій Никифоров написав у фейсбуці:

  • що 2 вересня у Володимира Зеленського запланована зустріч із СЕО Apple Тімом Куком;
  • виступ у Стенфордському університеті;
  • спілкування із провідними інвесторами та венчурними фондами Кремнієвої долини, а також зустріч з українськими підприємцями та спеціалістами долини;
  • а також – ознайомлення з роботою нацгвардії Каліфорнії.

Коротко про візит Володимира Зеленського у США

  • Володимир Зеленський прибув у США 31 серпня. Він зустрівся з главою Світового банку Малпассом, міністеркою енергетики США Дженніфер Гренхольм, презентував План трансформації України.
  • 1 вересня у Білому домі відбулась зустріч Зеленського та Байдена. Президенти спочатку зробили кілька заяв для журналістів, а згодом дві години спілкувались особисто.
  • Згодом опублікували спільну заяву щодо стратегічного партнерства США та України – узгодили протидію агресії Росії, діяльність у космосі, реформування судової системи, енергетичну безпеку.