Водночас Зеленський визнав, що цей візит у США є дещо складним з точки зору кількості зустрічей. Але, як зауважив президент, головне – не кількість, а якість.
Важливо Зеленський і Байден проведуть зустріч: що відомо про її теми та формат
Президент України подякував представникам української та американської делегації, які брали участь у підготовці візиту. Володимир Зеленський зазначив, що 31 серпня відбулася змістовна зустріч з міністром енергетики США та були підписані важливі документи.
Ми бачимо, що буде комплексна інвестиція в атомну енергетику України. Це – перший важливий крок. Ми шукали інвестицій. Зараз маємо підтримку,
– наголосив він.
Український лідер також зауважив, що побачив підтримку з боку міністерства енергетики США у питанні "Північного потоку-2" і загроз енергетичній безпеці України та Європи від цього проєкту.
Підсумки першого дня у США
- У перший день у Штатах Володимир Зеленський встиг зустрітися з главою Світового банку Малпассом, з міністеркою енергетики США Дженніфер Гренхольм, презентував План трансформації України.
- Згодом президент Зеленський обговорив із директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких може долучитися Україна. Керівник NASA також прийняв запрошення українського президента і погодився відвідати Україну.
- Також подружжя Зеленських взяло участь у вшанування пам'яті жертв Голодомору та відкрило аудіогід українською у маєтку першого президента США Джорджа Вашингтона.
Додамо, що ввечері 1 вересня Володимир Зеленський має зустрітися з Джо Байденим. Ця зустріч неодноразово переносилася, але, як пояснили в ОП, це ніяк не вплине на формат зустрічі.