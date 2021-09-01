Вона відбудеться саме 1 вересня і триватиме понад дві години. Її проведення вже двічі переносилося, а ідея організації виникла ще у червні. Нижче розповідаємо головне про зустріч, її формат і теми обговорень.
До речі Зеленський у США поділився, якою бачить Україну через 5 – 10 років
Зустріч на 2 – 2,5 години
У розкладі американського президента, який є у відкритому доступі, зустріч з українським президентом запланована на 14:00 за місцевим часом (це 21:00 за київським – 24 канал). Опісля о 16:30 у Джо Байдена запланований економічний брифінг.
Відтак, на зустріч із главою української держави у Байдена виділили орієнтовно 2 – 2,5 години.
Розклад Байдена на 1 вересня / Скриншот
Розмові двох президентів відбудеться в Овальній залі Білого Дому.
Великої пресконференції не буде
Згідно з розкладом, давати спільну велику пресконференцію Байден і Зеленський не будуть. Наразі невідомо, чи вийде до преси Володимир Зеленський і скільки може тривати його брифінг.
Відзначимо, що під час зустрічі з Путіним у Женеві 16 червня спільного спілкування з пресою також не було.
Про що говоритимуть Зеленський і Байден
Напередодні візиту Володимир Зеленський розповів ЗМІ, про що саме хоче поговорити із президентом США.
Докладно Зеленський назвав ключові теми зустрічі з Байденом
- Війна на Донбасі, окупований Крим
Зеленський заявив, що його зустріч з президентом США Джо Байденом почнеться з питання окупованих Криму та частини Донбасу. І він зауважив, що це не буде просте спілкування у форматі "питання-відповідь".
У нас буде серйозна зустріч, декілька буде секторів нашої розмови. Складно сказати, з якого саме питання почати. Багато речей на які хочеться отримати не відповідь, а отримати бачення,
– розповів Зеленський.
- Інвестиції
Окрім того, за словами Зеленського, на зустрічі з Байденом буде підійматися тема інвестицій. Він зазначив, що подякує президенту США за підтримку, зокрема в розбудові енергетичної системи України.
- "Північний потік-2"
На зустрічі лідери України та США обговорять питання "Північного потоку-2". Зеленський зазначив, що хоче знати про точні гарантії США для України, якщо трубопровід таки запустять. Він уточнив, що має на увазі санкції проти Росії.
У разі працюючого "Північного потоку-2", ми хотіли б домовитися про конкретні речі й гарантії з боку США,
– зазначив Зеленський.
Перший день у США: де побувала українська делегація
- Протягом першого дня Володимир Зеленський провів низку зустрічей: з главою Світового банку Малпассом, з міністеркою енергетики США Дженніфер Гренхольм, презентував План трансформації України.
- 31 серпня глава Міноборони Андрій Таран та глава Пентагону Ллойд Остін підписали важливу оборонну угоду. Вона стосується досліджень, розробок, випробувань і оцінки озброєнь.
- Президент Зеленський обговорив із директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких може долучитися Україна. Керівник NASA також погодився відвідати Україну на запрошення Зеленського.
- Також подружжя Зеленських взяв участь у вшанування пам'яті жертв Голодомору та відкрило аудіогід українською у маєтку першого президента США Джорджа Вашингтона