Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Генеральная ассамблея ООН – это самая авторитетная международная площадка. К ней приковано внимание всего мира.

Заметьте Дуда планирует встретиться с Зеленским на Генассамблее ООН

Поездка Зеленского – это возможность провести ряд важных встреч в штаб-квартире ООН.

Кулеба рассказал, что украинский президент в Нью-Йорке встретится с генсеком ООН и генсеком НАТО. Кроме того, запланированы встречи с лидерами нескольких важных стран. Также Зеленский будет иметь разговор с иностранными инвесторами.

Глава МИД признался, что визит – расписан по минутам.

По словам Кулебы, красной нитью участия Зеленского в Генеральной ассамблее ООН будет тема Крыма. Глава МИД заметил: это – очень принципиально.

Во-первых, мы очень успешно запустили Крымскую платформу. Во-вторых, Крым является вопросом номер один для нашего государства и дипломатии. Будет непростой разговор с Генеральным секретарем ООН на эту тему,

– заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что украинская сторона хочет видеть большую вовлеченность ООН в вопросы Крыма.

Кулеба заметил: по результатам визита Зеленского в Нью-Йорк ожидают положительных результатов.

Второй визит Зеленского в США: главное

Владимир Зеленский отправится в США уже в понедельник, 20 сентября.

В Штатах он примет участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН. Она стартовала 14 сентября.

Во время заседания 17 сентября приняли решение включить в повестку дня вопрос о ситуации на временно оккупированных территориях Украины. "За" свои голоса отдали 65 делегаций, "против" – 11 (в частности, Россия). Кроме того, 37 делегаций воздержались.

В делегацию Зеленского вошли глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава Меджлиса Рефат Чубаров.

Обратите внимание! Во время первого официального визита в США Зеленский встретился с президентом Джо Байденом. Темами разговора были безопасность, оборона, демократия, экономика, изменение климата и тому подобное.