Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Генеральна асамблея ООН – це найавторитетніший міжнародний майданчик. До нього прикута увага усього світу.

Зауважте Дуда планує зустрітись з Зеленським на Генасамблеї ООН

Поїздка Зеленського – це нагода провести низку важливих зустрічей у штаб-квартирі ООН.

Кулеба розповів, що український президент у Нью-Йорку зустрінеться з генсеком ООН та генсеком НАТО. Окрім того, заплановані зустрічі з лідерами декількох важливих країн. Також Зеленський матиме розмову з іноземними інвесторами.

Глава МЗС зізнався, що візит – розписаний по хвилинах.

За словами Кулеби, червоною ниткою участі Зеленського у Генеральній асамблеї ООН буде тема Криму. Глава МЗС зауважив: це – дуже принципово.

По-перше, ми дуже успішно запустили Кримську платформу. По-друге, Крим є питанням номер один для нашої держави та дипломатії. Буде непроста розмова з Генеральним секретарем ООН на цю тему,

– заявив Кулеба.

Він наголосив, що українська сторона хоче бачити більшу залученість ООН до питань Криму.

Кулеба зауважив: за результатами візиту Зеленського до Нью-Йорка очікують позитивних результатів.

Другий візит Зеленського до США: головне

Володимир Зеленський вирушить до США вже у понеділок, 20 вересня.

У Штатах він візьме участь у 76-ій сесії Генасамблеї ООН. Вона стартувала 14 вересня.

Під час засідання 17 вересня ухвалили рішення включити до порядку денного питання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. "За" свої голоси віддали 65 делегацій, "проти" – 11 (зокрема, Росія). Окрім того, 37 делегацій утрималися.

До делегації Зеленського увійшли глава МЗС України Дмитро Кулеба та глава Меджлісу Рефат Чубаров.

Зауважте! Під час першого офіційного візиту до США Зеленський зустрівся з президентом Джо Байденом. Темами розмови були безпека, оборона, демократія, економіка, зміна клімату тощо.