Про участь глави України у Генасамблеї ООН та склад української делегації стало відомо з розпорядження Зеленського. Його опублікував Офіс Президента.

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Склад делегації України для роботи в Генасамблеї ООН:

міністр закордонних справ, глава делегації Дмитро Кулеба;

постійний представник України при ООН Сергій Кислиця;

перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова;

голова Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (за згодою);

заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга;

глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров (за згодою);

завідувач відділу багатостороннього співробітництва директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП Христина Гайовишина;

постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич;

заступник директора – начальник відділу Департаменту міжнародних організацій МЗС України Діна Мартіна;

заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко.

Нагадаємо, раніше у Нью-Йорку стартувала 76-та сесія Генасамблеї ООН. На засіданні 17 вересня проголосували за включення до порядку денного питання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

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