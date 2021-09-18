Про участь глави України у Генасамблеї ООН та склад української делегації стало відомо з розпорядження Зеленського. Його опублікував Офіс Президента.
Читайте також Сесія Генасамблеї ООН включила до порядку денного питання окупації України
Склад делегації України для роботи в Генасамблеї ООН:
- міністр закордонних справ, глава делегації Дмитро Кулеба;
- постійний представник України при ООН Сергій Кислиця;
- перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова;
- голова Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (за згодою);
- заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга;
- глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров (за згодою);
- завідувач відділу багатостороннього співробітництва директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП Христина Гайовишина;
- постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич;
- заступник директора – начальник відділу Департаменту міжнародних організацій МЗС України Діна Мартіна;
- заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко.
Нагадаємо, раніше у Нью-Йорку стартувала 76-та сесія Генасамблеї ООН. На засіданні 17 вересня проголосували за включення до порядку денного питання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.
Доповнюємо новину...