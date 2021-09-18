Об участии главы Украины в Генассамблее ООН и составе украинской делегации стало известно из распоряжения Зеленского. Его опубликовал Офис Президента.
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Состав делегации Украины для работы в Генассамблее ООН:
- министр иностранных дел, глава делегации Дмитрий Кулеба;
- постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица;
- первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;
- председатель Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (по согласию);
- заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига;
- глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров (по согласию);
- заведующий отделом многостороннего сотрудничества директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства ОП Кристина Гайовишина;
- постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич;
- заместитель директора – начальник отдела Департамента международных организаций МИД Украины Дина Мартина;
- заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко.
Вопрос Украины на Генассамблее ООН: что известно
- 14 сентября в Нью-Йорке стартовала 76-я сессия Генассамблеи ООН. На заседании 17 сентября проголосовали за включение в повестку дня вопрос о ситуации на временно оккупированных территориях Украины.
- "За" проголосовали 65 делегаций, против были 11, еще 37 – воздержались. Голосование провели по требованию России, иначе оно бы попало в повестку дня автоматически.