Зустріч, яка має відбутись 21 вересня у Нью-Йорку, анонсували в адміністрації президента Польщі. Місцем проведення стане генконсульство Польщі в США.

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Дуда приїжджав на саміт Кримської платформи

Попередній раз Дуда та Зеленський зустрічались у Києві. У столицю України президент Польщі приїжджав на саміт Кримської платформи та на святкування 30-ої річниці Незалежності.

На цій зустрічі Дуда запевнив, що підтримує вступ України до Євросоюзу. Мовляв, від цього членства євроспільнота лише виграє. Також лідери держав повідомили, що поділяють погляди щодо ситуації на Донбасі та російської агресії.

Зеленський вирушить до США вже 20 вересня

Зазначимо, що президент Зеленський вирушить до США вже 20 вересня, аби взяти участь у 76-ій сесії Генасамблеї ООН. В Офісі Президента вже оголосили офіційний склад делегації України. До неї, зокрема, увійшли очільник МЗС Дмитро Кулеба та глава Меджлісу Рефат Чубаров.

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Зверніть увагу! 76-та сесія Генасамблеї ООН стартувала 14 вересня. Делегати проголосували за включення до порядку денного питання окупації українських територій. Цьому пробувала завадити Росія, яка наполягала на голосуванні. В іншому випадку питання включили би автоматично.