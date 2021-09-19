Встречу, которая должна состояться 21 сентября в Нью-Йорке, анонсировали в администрации президента Польши. Местом проведения станет генконсульство Польши в США.

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Дуда приезжал на саммит Крымской платформы

Предыдущий раз Дуда и Зеленский встречались в Киеве. В столицу Украины президент Польши приезжал на саммит Крымской платформы и на празднование 30-й годовщины Независимости.

На этой встрече Дуда заверил, что поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Мол, от этого членства евросообщество только выиграет. Также лидеры государств сообщили, что разделяют взгляды относительно ситуации на Донбассе и российской агрессии.

Зеленский отправится в США уже 20 сентября

Отметим, что президент Зеленский отправится в США уже 20 сентября, чтобы принять участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН. В офисе Президента уже объявили официальный состав делегации Украины. В нее, в частности, вошли глава МИД Дмитрий Кулеба и глава Меджлиса Рефат Чубаров.

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Обратите внимание! 76-я сессия Генассамблеи ООН стартовала 14 сентября. Делегаты проголосовали за включение в повестку дня вопроса оккупации украинских территорий. Этому пробовала помешать Россия, которая настаивала на голосовании. В противном случае вопрос включили бы автоматически.