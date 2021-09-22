Офіційний візит Зеленського та української делегації до Сполучених Штатів розпочався 20 вересня. Окрім глави держави, до Нью-Йорка прибули міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, глава Меджлісу Рефат Чубаров.

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Президент України виступив на Генасамблеї ООН

У межах поїздки до США український лідер виступив на сесії Генасамблеї ООН з промовою. Президент зробив кілька гучних заяв.

Пора прокинутися, без лестощів і лукавства можу сказати, що Україна зробила це давно. Україна не засинала, коли пережила Голодомор Бабин Яр, коли весь світ пережив дві Світові війни, Голокост, втратив 100 мільйонів людей. Це була ціна за усвідомлення людством, що всі народи, всі країни рівні. А всі конфлікти треба вирішувати тільки діалогами, а не танками,

– розпочав Володимир Зеленський.

COVID-19 дав відповідь на питання про єдність

У 1945 році Україна стала однією з держав-засновниць ООН. Однак через 76 років людство намагається забезпечити права усіх народів. А що ж робили всі ці роки?

"Відповідь дав COVID-19 – ми грали у рівність, грали в єдність. Де одна справа ділити спільні цілі, інша – ділити вакцини, що дають життя. Виявилось, що у статтях про рівність є напис дрібним шрифтом, що всі ми люди, всі ми рівні, але рятувальні шлюпки першими отримують пасажири першого класу", – продовжив глава держави.

Україна не чекала допомоги від інших і допомагала іншим, не чекаючи подяки. Україна допомагала всім, коли світ забув, що пандемія не назавжди. Коли всі держави зберуться тут (Генасамблеї ООН – 24 канал) – Україні буде не соромно,

– зазначив президент.

Україна хоче оживити ООН

Україна хоче оживити ООН, для початку треба оживити статут Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй – це не рекомендації, які можна виконувати за своїм бажанням.

Адже там немає слів: "Кожен сам за себе". Тоді б світу не довелося визнавати, що він провалив цей іспит на COVID-19, іспит на єдність,

– Володимир Зеленський.

Україна евакуювала сотні людей з Кабула

Президент нагадав, як Україна рятувала людей зі захопленого талібами Кабула. Військові не зважали, на расу чи національність, чи віросповідання, а намагалися допомогти усім.

Це відданість основним принципам ООН,

– наголосив політик.

Кримська платформа

Глава держави зауважив, що дуже вдячний 46 країнам, які взяли участь у першому саміті Кримської платформи. Він запросив 193 держави ООН приєднатися до спільної декларації учасниць Кримської платформи, засудивши окупацію, щоб показати: вони проти силової зміни кордонів.

Затримання Джелялова

Володимир Зеленський згадав затримання Нарімана Джелялова, якого незаконно затримали в окупованому Криму та хочу ув'язнити за надуманими звинуваченнями.

Я розраховую на підтримку міжнародної спільноти у цьому питання та питанні звільнення Нарімана Джелялова, а також звільнення близько 450 українців, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях України та в Росії,

– додав президент.

Росія зробила з Криму військову базу

Крим потребує уваги ООН, адже з унікальної природи Росія зробила військову базу. Замість фауни та флори там флот і солдати. Водночас у душах кримчан – глобальне спустошення.

Світ тягне рюкзак загроз

"Світ не встигає вирішити дуже важливі теми, бо з'являються нові. Важливі теми, щоразу ніби обирається глобальне лихо року, про яке через рік вже ніхто не згадує, бо буде нове", – сказав глава держави.

Світ складає їх у великий рюкзак, який тягне роками, який вже максимально заповнений. У ньому голод, бідність, грамотність, чисте повітря, питна вода, окупація. Щоб вирішити це, нам бракує часу, а головне бракує сміливості,

– підсумував Володимир Зеленський.

Промова Володимира Зеленського: дивіться відео

Візит Зеленського до США: що відомо

Раніше прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив, що глава України у США візьме участь у сесії Генасамблеї ООН, а також проведе низку двосторонніх зустрічей з главами інших країн, представниками міжнародних організацій, генсеком ООН, представниками бізнесу та українською громадою в США.

За словами Кулеби, червоною ниткою участі Зеленського у Генасамблеї ООН буде тема Криму.

Зустрінеться Зеленський і з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою у США.

Важливо! 14 вересня у Нью-Йорку стартувала 76-та сесія Генасамблеї ООН. На засіданні 17 вересня проголосували за включення до порядку денного питання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. За це були 65 делегацій, проти – 11, ще 37 – утримались. Голосування провели на вимогу Росії, в інший спосіб воно б потрапило у порядок денний автоматично.