Однако, это совсем не понравилось российским СМИ и пользователям соцсетей. Они начали обвинять союз европейских футбольных ассоциаций в несправедливой ошибке.

Напомним В УЕФА показали логотип Евро-2024: эмоциональное видео презентации

На карте УЕФА Крым – украинский

Логотип содержит цвета национальных флагов 55 стран, которые являются членами УЕФА. Его презентация начинается с видео с картой Европы. Тут у россиян и "запылало": Крым изображен в составе Украины и в сине-желтых цветах.

Российские СМИ, включая либеральный "Дождь" выдали примерно одинаковые заголовки, "на логотипе Крым – украинский".

В России негодуют из-за украинского Крыма на презентации УЕФА / Скриншоты 24 канала

Новый логотип к Евро-2024: что известно

  • Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня до 14 июля 2024 года.
  • Соревнования пройдут в 10 городах – Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кельне, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.
  • Слоганом чемпионата Европы будет "Объединенные футболом. Единые в самом сердце Европы".
  • Презентовали его 5 октября на Олимпийском стадионе в Берлине.