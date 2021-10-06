Однако, это совсем не понравилось российским СМИ и пользователям соцсетей. Они начали обвинять союз европейских футбольных ассоциаций в несправедливой ошибке.

Напомним В УЕФА показали логотип Евро-2024: эмоциональное видео презентации

На карте УЕФА Крым – украинский

Логотип содержит цвета национальных флагов 55 стран, которые являются членами УЕФА. Его презентация начинается с видео с картой Европы. Тут у россиян и "запылало": Крым изображен в составе Украины и в сине-желтых цветах.

Российские СМИ, включая либеральный "Дождь" выдали примерно одинаковые заголовки, "на логотипе Крым – украинский".

В России негодуют из-за украинского Крыма на презентации УЕФА / Скриншоты 24 канала

Обратите внимание! Оккупацию Крыма "законной" признает только Россия и ее сателлиты. Цивилизованный мир называет это незаконным захватом. Например, недавно ПАСЕ приняла жесткую резолюцию по Крыму: признала, что с 2014 года продолжается временная оккупация. Такую же позицию высказали более 50 стран-участников "Крымской платформы" в Киеве.

Новый логотип к Евро-2024: что известно