Однако, это совсем не понравилось российским СМИ и пользователям соцсетей. Они начали обвинять союз европейских футбольных ассоциаций в несправедливой ошибке.
Напомним В УЕФА показали логотип Евро-2024: эмоциональное видео презентации
На карте УЕФА Крым – украинский
Логотип содержит цвета национальных флагов 55 стран, которые являются членами УЕФА. Его презентация начинается с видео с картой Европы. Тут у россиян и "запылало": Крым изображен в составе Украины и в сине-желтых цветах.
Российские СМИ, включая либеральный "Дождь" выдали примерно одинаковые заголовки, "на логотипе Крым – украинский".
В России негодуют из-за украинского Крыма на презентации УЕФА / Скриншоты 24 канала
Новый логотип к Евро-2024: что известно
- Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня до 14 июля 2024 года.
- Соревнования пройдут в 10 городах – Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кельне, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.
- Слоганом чемпионата Европы будет "Объединенные футболом. Единые в самом сердце Европы".
- Презентовали его 5 октября на Олимпийском стадионе в Берлине.