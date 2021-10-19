США непохитно підтримують український суверенітет та прагнення до членства в НАТО. Про це заявив голова Пентагону США Ллойд Остін на спільному брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном.
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Україна робить свій вибір самостійно
За словами Ллойда Остіна, будь-яке зовнішнє втручання у питання членства України в НАТО є неможливим. Свій зовнішньополітичний курс держава формує самостійно. Крім того, відповідаючи на питання про можливу перешкоду вступу в Альянс зі сторони Росії, голова Пентагону заявив, що у неї немає такого права.
Жодна третя країна не має права вето на вступ в НАТО. Україна, як я вже зазначив, має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання,
– заявив Остін.
Окрім того, голова Пентагону додав, що США продовжать співпрацю з Україною в оборонній сфері, щоб наша держава могла себе захистити від агресії.
Істерики Кремля через вступ України до НАТО
- Під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Альянс "підтримує українських неонацистів".
- Крім того, представниця МЗС Росії Марія Захарова переконана, що вступ в НАТО нібито призведе до ескалації конфлікту на Донбасі.
- Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав вступ України в НАТО "найгіршим сценарієм".