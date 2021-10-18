Це сценарій, який виходить за "червоні лінії" національних інтересів Росії. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

До речі Лавров закинув Столтенбергу, що НАТО підтримує "неонацистів в Україні"

Він стверджує, що це може змусити Росію вжити активних заходів для власної безпеки.

Вступ України в НАТО став би найгіршим сценарієм,

– сказав Пєсков.

Про "червоні лінії" Кремль говорить не вперше

Раніше Пєсков коментував ймовірну появу військ НАТО на території України. Він казав, що в такому випадку Росія та Білорусь діятимуть спільно. Тому що, мовляв, це перебуває за межею "червоних ліній".

Крім того, прессекретар Путіна також заявляв, що Кремль вживатиме контрзаходів, якщо Україна приєднається до НАТО.

Що відомо про вступ України до НАТО