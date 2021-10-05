Відповідну заяву Столтенберг зробив під час пресконференції. Він наголосив, що союзники повинні зробити більше для країн, які прагнуть вступити в НАТО.
Читайте також Без України НАТО буде слабшим, – Зеленський зустрівся зі Столтенбергом в Нью-Йорку
Генсек НАТО про вступ України в Альянс
Столтенберг вважає, що взаємодію Альянсу та країн, які хочуть до нього приєднатися, слід поглиблювати шляхом проведення навчань, забезпечення більшої підтримки, а також допомоги у впровадженні реформ, боротьбі з корупцією та зміцненні оборонних інституцій.
Він також позитивно оцінив перспективи України.
Я думаю, очевидно, що це не станеться завтра, але вони (Україна та Грузія – 24 канал) приєднаються,
– зазначив Столтенберг.
Генсек НАТО також розкритикував позицію деяких політиків, що це може "роздратувати Росію, тому слід бути обережними".
"Насамперед потрібно визначитися з основними цінностями, а саме, що кожна суверенна держава вирішує сама за себе. А думка, що Росію провокуватиме приєднання менших сусідів до НАТО, є абсолютно хибна", – переконаний він.
Столтенберг підсумував, що насправді провокацію чинить Росія, звертаючи на це увагу.
Вступ України в НАТО: коротко
- У 2008 році Україна та Грузія подали заявку на вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- У червні 2020 року Альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей. Тепер країна очікує отримати ПДЧ.
- Володимир Зеленський нагадав, що сподівається на якнайшвидше розширення співпраці. А Джо Байден завив про підтримку євроатлантичних прагнень держави.