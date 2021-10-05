Відповідну заяву Столтенберг зробив під час пресконференції. Він наголосив, що союзники повинні зробити більше для країн, які прагнуть вступити в НАТО.

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Генсек НАТО про вступ України в Альянс

Столтенберг вважає, що взаємодію Альянсу та країн, які хочуть до нього приєднатися, слід поглиблювати шляхом проведення навчань, забезпечення більшої підтримки, а також допомоги у впровадженні реформ, боротьбі з корупцією та зміцненні оборонних інституцій.

Він також позитивно оцінив перспективи України.

Я думаю, очевидно, що це не станеться завтра, але вони (Україна та Грузія – 24 канал) приєднаються,

– зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО також розкритикував позицію деяких політиків, що це може "роздратувати Росію, тому слід бути обережними".

"Насамперед потрібно визначитися з основними цінностями, а саме, що кожна суверенна держава вирішує сама за себе. А думка, що Росію провокуватиме приєднання менших сусідів до НАТО, є абсолютно хибна", – переконаний він.

Столтенберг підсумував, що насправді провокацію чинить Росія, звертаючи на це увагу.

Вступ України в НАТО: коротко