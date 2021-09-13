Про думку Байдена щодо вступу України в НАТО розповів український лідер Володимир Зеленський. За його словами, рішення США щодо України в НАТО неабияк допоможе Києву.

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Україна має бути в НАТО, – Байден

Зеленський розповів, що під час нещодавньої зустрічі з Байденом він прямо його запитав: а як щодо НАТО, як щодо членства України в НАТО та коли це станеться. Президент США відповів: вважаю, що ви маєте бути там, але це не тільки моє рішення.

"Не думаю, що це хороша позиція для США з точки зору сили. Але це правда – адже все також залежить від думок і пропозицій від лідерів великих європейських країн", – зауважив Зеленський.

Під час розмови з Байденом президент України також наголосив, що його рішення зробить для України шлях до НАТО коротшим, прозорішим і яснішим.

Я знаю це. США завжди дають меседж і сигнал Європі,

– підкреслив політик.

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