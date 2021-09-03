Загалом під час візиту до США представники української делегації підписали щонайменше 7 угод в різних сферах.

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Коротко про українсько-американські угоди

Меморандум щодо комерційного співробітництва

Ця угода укладена між представниками урядів України та США. Її підписали міністр економіки України Олексій Любченко та міністерка торгівлі США Джина Раймондо.

Основною метою угоди є залучення американських інвестицій в українську економіку, а українських в американську. Також Україна та США планують розробляти та втілювати спільні комерційні проєкти.

Напрямками співпраці урядів двох країн будуть енергетика, цифрова економіка, оборона, кібербезпека та охорона здоров'я.

Угоди "Укроборонпрому"

Під час візиту до США представники "Укроборонпрому" уклали 3 угоди та 1 домовленість з американськими компаніями.

З Lockheed Martin Corporation. Головною домовленістю є спільні дослідження та розробки.

З компанією Harris Global Communications, яка ж одним зі світових лідерів оборонної сфери. Ця угода передбачає спільні проєкти, інвестиції та кооперацію у виробництві продукції повітряних, морських та наземних систем.

Угода з компанією Global Ordnance стосується закупівлі та просування продукції "Укроборонпрому".

З компанією Day & Zimmermann Lone Star LLC "Укроборонпром" підписав угоду про створення нових виробничих потужностей із залученням іноземного капіталу.

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Домовленості в аграрній сфері

Міністерство аграрної політики також досягло певних домовленостей під час поїздки його очільника Романа Лещенка до США.

Першим договором стала угода з Міжнародною фінансовою корпорацією про фінансування українських зрошувальних систем. Україна матиме можливість відновити та вдосконалити свою систему каналів, залучивши для цього іноземний капітал. окрім цього, угода гарантує позики в американських банках.

Також Мінагрополітики підписало угоду з компанією Lindsay, яка сприятиме налагодженню виробництва зрошувальної техніки в Україні.

Угоди у сфері охорони здоров'я

Очільник МОЗ України Віктор Ляшко уклав у США 3 важливі для України угоди.

З компанією Medtronic українська сторона домовилася про виробництво деяких медичних засобів в Україні та двосторонньої боротьби із серцево-судинними захворюваннями й діабетом. Також угода передбачає залучення українських науковців та інвестицій у проєкти, які зможуть втілити наші інститути.

З компанією General Electric українська сторона домовилася про постачання сучасного обладнання у нові лікарні в Україні. Ще одним із пунктів угоди є рання діагностика раку молочної залози за принципом "діагностика одного дня".

Окрім того, українська делегація обговорила з компанією MDS можливості постачання в Україну Молнупіравіру – препарату для лікування хворих на COVID-19. Поки що він перебуває на третій стадії клінічних досліджень.

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