Візит президента у США не став, на жаль, ані тріумфом, ані, на щастя, поразкою української дипломатії. Натомість він "виправдав очікування", але й це не мало.

До теми Перша зустріч Зеленського і Байдена: здобутки, які візит приніс Україні

Якими є підсумки зустрічі

Дали грошей і нав'язали Зеленському зобов'язань – якщо дуже стисло, то саме такі в мене враження від візиту нашого президента до його американського колеги у Білий дім.

Одразу зауважу, що результативність візиту в Україні оцінюють дуже по-різному. Однак це залежить від політичних вподобань, бо прихильники Зеленського тішаться, що зустріч була вдвічі довшою від запланованої, а також тим, що Байден і далі вельми приязно до України ставиться. Він навіть зажадав до нас особисто знову завітати в гості.



Джо Байден додав Зеленському зобов'язань / Фото Getty Images

Водночас хейтери Зеленського наполягають, що зустріч у жодному разі не стала проривом. Мовляв, відбулася вона за протоколом і просто підписали все те, про що й так наперед домовилися.

Та й сам Зеленський сказав, що "якоїсь особливої хімії" між ним та американським президентом під час особистої зустрічі не сталося.

США виділили для України чималу суму

Знаєте, відкиньмо вбік ті всі наші політичні вподобання й особисті ставлення до Зеленського. Спробуймо об'єктивно зосередитися на цілком конкретних результатах від тієї зустрічі. Причому ну дуже конкретних – на грошах.

Отже, 60 мільйонів доларів на зброю нам дали? Дали. Скажете, краплина в морі? Але ж ще дали 45 мільйонів доларів "гуманітарки" для Донбасу, 13 мільйонів на боротьбу з COVID-19 і майже пів мільярда доларів на розбудову в Україні демократії.

Загалом це більше ніж 15,5 мільярдів гривень. От ця сума, погодьтеся, вражає.

Однак насправді мене найбільше вражають саме ті от 60 мільйонів доларів на зброю, про яку я згадав на самому початку. Тут мовиться навіть не про конкретну суму. Це могло б бути не 60, а 6 чи 26 мільйонів доларів – це вже не так важливо.



Байден виділив для України чималу суму / Фото Офісу Президента

Що роздратувало Росію

Набагато вагомішим є сам факт того, що за ці гроші США погодилися нам продати свою летальну зброю, знаючи що ми її використаємо у війні з Росією. Зокрема, ті таки "Джавеліни" – надсучасні протитанкові ракетні комплекси.

Якщо ви не знали, ті "Джавеліни" взагалі неможливо просто так узяти й вільно десь купити. Уряд США їх продає мало не поштучно й виключно своїм військовим союзникам.

Наприклад, та таки Росія собі їх придбати можливості немає жодної, навіть якщо буде готова вдесятеро переплатити за кожен американський "Джавелін".

От саме від цього Кремль нині й біситься, бо США словом і ділом підтверджують, що є вони Україні фактично військовим союзником. Саме від цього Росія сходить з розуму й вже, не контролюючи емоцій, коментує цю от фінансово-військову допомогу Білого дому Україні.

Варто прочитати "Інша субстанція": у Росії відреагували на візит Зеленського в США

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, який є "голосом Кремля", почав з того, що американська зброя спонукає Україну до рішучих дій на Донбасі. Закінчив він тим, що США озброюють Україну проти Росії.

Але ж, люди добрі, Кремль роками розказує, що на Донбасі "іх-там-нєт", то з якого ж тепер дива він боїться, що отримавши сучасну американську зброю, українська армія воюватиме з Росією, якщо ж на Донбасі "іх-там-нєт"? Погодьтеся, от зараз "вусатий кремлівський лис" дав маху, коли так от проговорився.



Дмитро Пєсков прокоментував візит Зеленського у США / Фото "РИА Новости"

Яких реформ вимагають США

Ходімо далі від зовнішніх питань, обговорених Зеленським та Байденом у Білому Домі, до внутрішніх – від допомоги США Україні у війні з Росією, до війни з корупцією. Саме на такі цілі й виділяють США Україні 463 мільйони доларів.

Це ті от майже пів мільярда, про які я також вже згадував. Однак цікавіше, що в обмін на ці майбутні гроші Байден від Зеленського домігся обіцянок не вмикати задню із судовою реформою в Україні та невтручанням у функціонування антикорупційних органів.

Мовиться про Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Біда в тому, що нині в Україні забуксував конкурс на призначення очільника САП. Подейкують, це сталося лише тому, що кандидат, цікавий Банковій, на тому конкурсі провалився.

Ті ж двоє, хто пройшов, Офісу Президента незручні, тому Банкова штучно поставила конкурс на паузу.

До теми Члени комісії з відбору керівника САП поскаржилася на тиск та пригрозили вийти з процесу

Також із НАБУ нині ситуація "в підвішеному стані", бо чинний очільник Артем Ситник вже взимку має піти, а процедури призначення нового керівника й досі не впорядковані. Напевно, тому що Банкова хотіла б вручну свого кандидата за тими невпорядкованими процедурами протягнути.

Найцікавішим для мене стало те, що США і Байден про всі ці нюанси, перипетії внутрішньої української політичної кухні, виявляється, чудово знають. Ба більше, вони розуміють шкідливість усіх тих сценаріїв, які Банкова намагається втілити з САП та НАБУ. Американці буквально примушують Зеленського таке не робити.



США спонукають Зеленського до впровадження реформ / Фото Офісу Президента

Роблять вони це, прописавши в комюніке за результатами зустрічі 2 президентів, зобов'язання України (читай – Зеленського) все врегулювати у законний спосіб (читай – без втручань та ручного керування процесами призначення голів САП та НАБУ).

Саме за це США й погодилися дати нам ті от майже пів мільярда доларів на демократію.

США усіляко допомагають Україні, попри все

Підсумую тепер усе разом. Підсумок буде дещо філософським. Дивіться, з нами няньчаться, наче з малими дітьми, США грошима мотивують нас до демократичних реформ.

Хтось скаже, що це принизливий метод батога та пряника, але для мене це має вигляд батька, який обіцяє дитині купити іграшку, якщо вона не буде пручатися й погодиться піти до стоматолога на неприємну, але потрібну процедуру.

Тобто це має вигляд піклування старшого товариша за молодшим. У випадку зі США мене таке порівняння взагалі не ображає, бо вони дійсно й старші, й могутніші, й багатші.

Також мене щиро тішить, що цей старший, могутній і багатий товариш дійсно цікавиться нашою долею і вона йому щиро небайдужа.

Варто прочитати Істерика Росії – маркер вдалої поїздки Зеленського у США, – Веніславський

Якщо без зайвої філософії, то результатами візиту Зеленського до США я задоволений – інтерес та підтримка Україні нікуди не поділися, навпаки вони лише зростають та конкретизуються.

Ба більше, президент наш не просто повернеться додому заряджений американськими грошима та зброєю, але й повернеться вмотивований робити Україні реформи. Ті, які нам самим першочергово й потрібні, але чомусь без зовнішнього спонукання та мотивації ми їх заробити не здатні. Ну точно, наче діти.

Повний випуск програми "Pro новини" на 24 каналі: дивіться відео