У Москві слідкуватимуть за результатами переговорів президентів України та США. Про це розповів речник президента Росії Дмитро Пєсков.
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Кремль вірить у вплив Байдена
Речник Путіна висловив сподівання, що Джо Байден зможе вплинути на Зеленського, щоб Україна виконувала мінські домовленості. Саме на це чекає Кремль. Тому в Москві чекатимуть на новини з зустрічі президентів.
Водночас Пєсков заявив, що переговори Зеленського і Байдена ніяк не вплинуть на стосунки Москви й Вашингтона та Москви й Києва.
Наші відносини з цими країнами – це одна субстанція, відносини двох суверенних держав – це інша субстанція,
– додав речник Путіна.
Зустріч Зеленського й Байдена: головне
- Зустріч президентів України та США попередньо була запланованою на 30 серпня, потім її перенесли двічі. Тепер зустріч призначена на 1 вересня 2021 року.
- Володимир та Олена Зеленські уже прибули до США. У них, окрім зустрічі у Білому домі, запланована ще низка зустрічей.
- Окрім того, Володимир Зеленський привіз на зустріч з Джо Байденом списки українських військовополонених та зниклих безвісти.