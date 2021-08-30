В Україні сподіваються на те, що США сприятимуть поверненню українців додому. Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі одного з українських телеканалів.

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Скільки імен у списках

Людмила Денісова не уточнила, скільки імен у списках, з якими Володимир Зеленський полетів у США на переговори з Джо Байденом. Однак, можна припустити, що він чималий.

Президенту готували списки зниклих безвісти, полонених, заручників і політв'язнів. І знаю, що всі ці документи президент повіз у США,

– розповіла Денісова.

Уповноважена з прав людини впевнена, що лідери країн обговорять питання повернення полонених додому та пошуки зниклих безвісти.

Зверніть увагу! На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вважаються зниклими безвісти 258 осіб, з яких 67 – військовослужбовці та резервісти. В окупованому Криму зникли щонайменше 44 людини. Доля 15 з них і досі невідома.

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