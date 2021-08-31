В Москве будут следить за результатами переговоров президентов Украины и США. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обратите внимание Возможны любые срывы протоколов, – Арестович о визите Зеленского в США
Кремль верит во влияние Байдена
Спикер Путина выразил надежду, что Джо Байден сможет повлиять на Зеленского, чтобы Украина выполняла Минские договоренности. Именно этого ждет Кремль. Поэтому в Москве будут ждать новостей со встречи президентов.
В то же время Песков заявил, что переговоры Зеленского и Байдена никак не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона и Москвы и Киева.
Наши отношения с этими странами – это одна субстанция, отношения двух суверенных государств – это другая субстанция,
– добавил представитель Путина.
Встреча Зеленского и Байдена: главное
- Встреча президентов Украины и США предварительно была запланированной на 30 августа, затем ее перенесли дважды. Теперь встреча назначена на 1 сентября 2021 года.
- Володимир та Олена Зеленские уже прибыли в США. У них, кроме встречи в Белом доме, запланирован еще ряд встреч.
- Кроме того, Владимир Зеленский привез на встречу с Джо Байденом списки украинских военнопленных и пропавших без вести.