В Москве будут следить за результатами переговоров президентов Украины и США. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Кремль верит во влияние Байдена

Спикер Путина выразил надежду, что Джо Байден сможет повлиять на Зеленского, чтобы Украина выполняла Минские договоренности. Именно этого ждет Кремль. Поэтому в Москве будут ждать новостей со встречи президентов.

В то же время Песков заявил, что переговоры Зеленского и Байдена никак не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона и Москвы и Киева.

Наши отношения с этими странами – это одна субстанция, отношения двух суверенных государств – это другая субстанция,

– добавил представитель Путина.

Встреча Зеленского и Байдена: главное