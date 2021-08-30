Изменения в протоколе встречи может повлечь напряженная ситуация в Афганистане. Об этом рассказал внештатный советник президента Украины Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов.
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США подает Украине хороший знак
Арестович отметил, что в Белом доме действительно напряженная ситуация из-за того, что происходит в Афганистане. 31 августа – последний день, когда иностранцы могут покинуть страну. Что будет после этой даты – неизвестно. Поэтому советник президента считает признаком высокого доверия то, что в такое сложное время американская администрация не перенесла встречу на другое время, а лишь отсрочила ее на день.
Если начнется военное влияние на аэропорт Кабула, а сегодня 5 ракет упало в тот район, то это будет решение, которое будет принимать верховный главнокомандующий, то есть Байден и все военно-политическое руководство США, с которым и должна общаться украинская делегация. И они попросили подождать сутки, чтобы пройти по крайней мере 31 августа,
– рассказал Арестович.
Однако, из-за неясности в том, что будет происходить после 31 августа в Кабуле, внештатный советник Зеленского допускает, что изменения в протоколе все же возможны. Сейчас многое зависит от Афганистана.
Также Арестович отметил, что у Владимира Зеленского еще до Байдена запланировано много встреч в США
Встреча Зеленского и Байдена: главное
- 30 августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США.
- Предыдущей датой встреча президентов Украины и США должна была состояться как раз в этот день, однако администрация Белого дома отсрочила встречу дважды – сначала на 31 августа, затем на 1 сентября.
- По информации СМИ у Владимира Зеленского насыщенная программа визита. Сначала он посетит Чикаго, где встретится с украинской диаспорой, затем полетит в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. В завершение украинский президент посетит Сан-Франциско, где, возможно, встретится с лидерами американского рынка.