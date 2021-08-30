Зміни у протоколі зустрічі може спричинити напружена ситуація в Афганістані. Про це розповів позаштатний радник президента України Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів.

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Арестович зазначив, що в Білому домі й справді напружена ситуація через те, що відбувається в Афганістані. 31 серпня – останній день, коли іноземці можуть покинути країну. Що буде після цієї дати – невідомо. Тому радник президента вважає ознакою високої довіри те, що в такий складний час американська адміністрація не перенесла зустріч на інший час, а лише відтермінувала її на день.

Якщо почнеться військовий вплив на аеропорт Кабула, а сьогодні 5 ракет впало в той район, то це буде рішення, яке буде приймати верховний головнокомандувач, тобто Байден і все військово-політичне керівництво США, з яким і повинна спілкуватися українська делегація. І вони попросили почекати добу, щоб пройти принаймні 31 серпня,

– розповів Арестович.

Однак, через неясність у тому, що відбуватиметься після 31 серпня в Кабулі, позаштатний радник Зеленського допускає, що зміни в протоколі все ж можливі. Зараз багато чого залежить від Афганістану.

Також Арестович зазначив, що у Володимира Зеленського ще до Байдена заплановано багато зустрічей у США

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