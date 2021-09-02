Про це у програмі "Перехресний допит" Катерини Соляр на 24 каналі зазначив представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський. Росія просто істерить через візит Володимира Зеленського.

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"Для мене дуже гарним маркером є реакція Російської Федерації. Інакше, ніж істерикою я не можу назвати заяви представників президента (Росії – 24 канал) та інших очільників", – сказав представник президента.

Як тільки я чую, що Росія починає істерити від певних подій – це означає, що зустріч вдала,

– запевнив Веніславський.

Він зауважив, що вдала поїздка матиме далекоглядні наслідки і для України, і для посилення її конкурентної спроможності, обороноздатності та набуття суб'єктного статусу в Європі та світі загалом.

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Представник президента у КСУ вважає, що поїздка – дуже результативна. Зокрема, підтвердженням того є сам факт, що Зеленський став другим лідером європейської країни, якого запросили у Білий дім.

"Це демонструє те, що США розглядають Україну як серйозного стратегічного партнера на Європейському континенті. Поїздка засвідчила, що США послідовно та невідворотно стоять на позиції збереження та відновлення територіальної цілісності України, розвитку демократії, боротьби з корупцією та судовою системою", – підсумував Веніславський.

Довідка. Володимир Зеленський прибув з візитом у Вашингтон 31 серпня. Завершення поїздки заплановане на неділю, 5 вересня.

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