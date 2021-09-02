Об этом в программе "Перекрестный допрос" Екатерины Соляр на 24 канале отметил представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский. Россия просто истерит из-за визита Владимира Зеленского.

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"Для меня очень хорошим маркером является реакция Российской Федерации. Иначе, чем истерикой я не могу назвать заявления представителей президента (России – 24 канал) и других руководителей", – сказал представитель президента.

Как только я слышу, что Россия начинает истерить от определенных событий – это значит, что встреча удачная,

– заверил Вениславский.

Он отметил, что удачная поездка будет иметь дальновидные последствия и для Украины, и для усиления ее конкурентной способности, обороноспособности и приобретения субъектного статуса в Европе и мире в целом.

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Вениславский: США рассматривают Украину как серьезного партнера

Представитель президента в КСУ считает, что поездка – очень результативная. В частности, подтверждением того является сам факт, что Зеленский стал вторым лидером европейской страны, которого пригласили в Белый дом.

"Это демонстрирует то, что США рассматривают Украину как серьезного стратегического партнера на Европейском континенте. Поездка показала, что США последовательно и неотвратимо стоят на позиции сохранения и восстановления территориальной целостности Украины, развития демократии, борьбы с коррупцией и судебной системой", – подытожил Вениславский.

Справка. Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон 31 августа. Завершение поездки запланировано на воскресенье, 5 сентября.

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