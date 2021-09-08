Про це у програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенком на 24 каналі розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. З усіх зобов'язань, які має виконати України, одним з першочергових є обрання головного антикорупційного прокурора.

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Проведення конкурсу залежить від Банкової

За словами Шабуніна, конкретно від Офісу Президента залежить те, чи рухається конкурс на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вперед. Наразі він заблокований.

Необхідно, щоб підконтрольна Банковій частина комісії припинила зривати кворум.

Очільник ЦПК зазначив, що для всіх, хто стежить за конкурсом у САП, його блокування буде ознакою того, що Володимир Зеленський несерйозно ставиться до зобов'язань. Це може стати катастрофою не тільки в антикорупційній історії, а й у стосунках із Заходом.

Команда Байдена кінцево для себе не вирішила, як поводитись з Україною: залишати як є, давати більше допомоги чи менше. Це завжди гра,

– заявив він.

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Шабунін також висловив сподівання, що Зеленський за 2,5 роки президентства вже розуміє, як працює цивілізований світ та геополітика з усіма її "чорними частинами".

"Ця заява не дарма публічна. Я сподіваюся, що взяті на себе там (у США – 24 канал) зобов'язання – це реально важливо", – наголосив очільник ЦПК.

Випуск програми "Що це було?": дивіться відео

Конкурс у САП: коротко