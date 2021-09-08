Об этом в программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко на 24 канале рассказал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Из всех обязательств, которые должна выполнить Украина, одно из первоочередных – избрание главного антикоррупционного прокурора.

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Проведение конкурса зависит от Банковой

По словам Шабунина, именно от Офиса Президента зависит то, движется ли конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры вперед. Сейчас он заблокирован.

Необходимо, чтобы подконтрольная Банковой часть комиссии прекратила срывать кворум.

Глава ГПК отметил, что для всех, кто следит за конкурсом в САП, его блокировка будет признаком того, что Владимир Зеленский несерьезно относится к обязательствам. Это может стать катастрофой не только в антикоррупционной истории, но и в отношениях с Западом.

Команда Байдена конечно для себя не решила, как вести себя с Украиной: оставлять как есть, давать больше помощи или меньше. Это всегда игра,

– заявил он.

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Шабунин также выразил надежду, что Зеленский за 2,5 года президентства уже понимает, как работает цивилизованный мир и геополитика со всеми ее "черными частями".

"Это заявление не зря публичное. Я надеюсь, что взятые на себя там (в США – 24 канал) обязательства – это реально важно", – подчеркнул глава ГПК.

Выпуск программы "Что это было?": смотрите видео

Конкурс в САП: коротко