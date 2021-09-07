Но пока никаких движений в этом направлении нет. Об этом в эфире 24 канала сообщил член депутатской группы "Справедливость" Ярослав Юрчишин.

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"Сейчас все делают для того, чтобы его (конкурс – 24 канал) отменить и начать сначала. Формально оснований для этого на самом деле нет", – подчеркнул Юрчишин.

Возможный удар по имиджу

Уже известна, как отметил первый заместитель председателя комитета, позиция членов комиссии, которых делегировали международные партнеры. Если в дальнейшем будет происходить блокирование конкурса, то это будет существенный имиджевый удар.

Отметим! Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан в начале августа заявила, что конкурс на руководителя САП могут сорвать.

Юрчишин: мы имеем двух серых лошадок

Андрей Ермак, как пояснил Юрчишин, не смог поставить своего руководителя САП – Андрея Костина. Ведь независимые члены комиссии заблокировали его назначение.

Сейчас мы имеем двух серых лошадок. По закону, их должны назначить. Другого пути нет,

– отметил член депутатской группы "Справедливость".

Он отметил, что назначить их можно в пределах двух заседаний конкурсной комиссии. На одном продолжить конкурс, а на другом – финализировать результаты и передать на подпись.

Юрчишин рассказал о конкурсе на главу САП: смотрите видео

Блокировка конкурса на главу САП: что известно