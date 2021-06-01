Члены комиссии не только голосовали "за" или "против" прохождения кандидата дальше, они также объясняли свои решения. Так, уже второй день подряд ни одного из претендентов не одобрили.

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Почему кандидатуру Грищука не одобрили

У комиссии были вопросы о незадекларированной до 2020 года тернопольской квартире Грищука, а также относительно вероятного занижения стоимости автомобиля. По данным Fight Corruptor, временный глава САП предоставил этому обстоятельные объяснения и заверил, что может озвучить их публично.

Грищука также спросили о письме, которое в 2018 году он подписал в знак якобы поддержки тогдашнего главы САП Назара Холодницкого.

То письмо я подписывал не в поддержку руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а в поддержку прокуроров в целом,

– пояснил кандидат на должность.

Членов комиссии это не убедило и они вспомнили о неудачном прохождении Грищуком полиграфа и сотрудничестве САП с общественными организациями.

Что известно о Максиме Грищуке

Источник: Вікіпедія