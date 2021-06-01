Члени комісії не лише голосувати "за" чи "проти" проходження кандидата далі, вони також пояснювали свої рішення. Так, вже другий день поспіль жодного з претендентів не схвалили.

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Чому кандидатуру Грищука не схвалили

У комісії були питання щодо незадекларованої до 2020 року тернопільської квартири Грищука, а також щодо ймовірного заниження вартості автомобіля. За даними Fight Corruptor, тимчасовий глава САП надав цьому ґрунтовні пояснення та запевнив, що може озвучити їх публічно.

Грищука також запитали про лист, який у 2018 році він підписав у знак начебто підтримки тодішнього очільника САП Назара Холодницького.

Той лист я підписував не в підтримку керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а на підтримку прокурорів загалом,
– пояснив кандидат на посаду. 

Членів комісії це не переконало і вони згадали про невдале проходження Грищуком поліграфу та співпрацю САП з громадськими організаціями.

Що відомо про Максима Грищука

Джерело: Вікіпедія

  • Родом Грищук з Тернополя. Він закінчив Національну академію прокуратури України. 
  • Впродовж 2004 – 2006 років чоловік працював юристом на комбінаті комунальних підприємств у селищі Велика Березовиця Тернопільської області. 
  • Працювати у прокуратурі Грищук почав у 2008 році. Він прийшов на посаду стажиста у Львові.
  • Прокурор воював у зоні проведення АТО, зокрема – захищав Донецький аеропорт у 2014 – 2015 роках.
  • З 2015 року Грищук обіймав посаду першого заступника керівника САП.
  • У серпні 2020 року, коли з посади звільнили Назара Холодницького, він став тимчасовим очільником САП.