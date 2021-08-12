Сейчас руководимые члены комиссии боятся как-то фальсифицировать конкурс именно накануне поездки Владимира Зеленского в Вашингтон. Такое мнение в эфире 24 канала высказала юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

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"На сегодня это пауза. Есть риски того, что после этого визита процесс попытаются сорвать и, возможно, начать все сначала", – подчеркнула она.

Лидер конкурса Клименко не устраивает ОП, – Щербан

Щербан назвала одну из возможных причин затягивания процесса. Мол, Офис Президента устраивает, когда САП руководит генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Процедура конкурса предусматривает обязательный учет голосов международных экспертов. Это позволило пройти в финал одному из независимых кандидатов – Александру Клименко. Он является детективом в Национальном антикоррупционном бюро.

Мы понимаем, что лидер конкурса Александр Клименко точно не устраивает ОП, ведь это человек, который не побоялся попытаться привлекать к ответственности Олега Татарова,

– пояснила юристка ЦПК.

По ее словам, все понимают, что Клименко – достаточно независимый руководитель детективов в НАБУ, ведь это человек, который вел такие громкие дела в отношении очень влиятельных лиц:

экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова,

экс-нардепа и бизнесмена Александра Онищенко.

Поэтому в Офисе Президента остерегаются такого кандидата. "И понимают, что готовы делать все, лишь бы его выбросить из процесса", – считает Щербан.

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