Наразі керовані члени комісії бояться якось фальшувати конкурс саме напередодні поїздки Володимира Зеленського у Вашингтон. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

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"На сьогодні це пауза. Є ризики того, що після цього візиту процес спробують зірвати і, можливо, розпочати все спочатку", – підкреслила вона.

Лідер конкурсу Клименко не влаштовує ОП, – Щербан

Щербан назвала одну з можливих причин затягування процесу. Мовляв, Офіс Президента влаштовує, коли САП керує генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Процедура конкурсу передбачає обов'язкове врахування голосів міжнародних експертів. Це дозволило пройти до фіналу одному з незалежних кандидатів – Олександру Клименку. Він є детективом в Національному антикорупційному бюро.

Ми розуміємо, що лідер конкурсу Олександр Клименко точно не влаштовує ОП, адже це людина, яка не побоялася спробувати притягувати до відповідальності Олега Татарова,

– пояснила юристка ЦПК.

За її словами, всі розуміють, що Клименко – досить незалежний керівник детективів у НАБУ, Адже це людина, яка робила такі гучні справи щодо дуже впливових осіб:

ексочільника Державної фіскальної служби Романа Насірова,

екснардепа та бізнесмена Олександра Онищенка.

Тому в Офісі Президента остерігаються такого кандидата. "І розуміють, що готові робити все, аби його викинути з процесу", – вважає Щербан.

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