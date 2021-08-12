Наразі керовані члени комісії бояться якось фальшувати конкурс саме напередодні поїздки Володимира Зеленського у Вашингтон. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.
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"На сьогодні це пауза. Є ризики того, що після цього візиту процес спробують зірвати і, можливо, розпочати все спочатку", – підкреслила вона.
Лідер конкурсу Клименко не влаштовує ОП, – Щербан
Щербан назвала одну з можливих причин затягування процесу. Мовляв, Офіс Президента влаштовує, коли САП керує генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
Процедура конкурсу передбачає обов'язкове врахування голосів міжнародних експертів. Це дозволило пройти до фіналу одному з незалежних кандидатів – Олександру Клименку. Він є детективом в Національному антикорупційному бюро.
Ми розуміємо, що лідер конкурсу Олександр Клименко точно не влаштовує ОП, адже це людина, яка не побоялася спробувати притягувати до відповідальності Олега Татарова,
– пояснила юристка ЦПК.
За її словами, всі розуміють, що Клименко – досить незалежний керівник детективів у НАБУ, Адже це людина, яка робила такі гучні справи щодо дуже впливових осіб:
- ексочільника Державної фіскальної служби Романа Насірова,
- екснардепа та бізнесмена Олександра Онищенка.
Тому в Офісі Президента остерігаються такого кандидата. "І розуміють, що готові робити все, аби його викинути з процесу", – вважає Щербан.
Юристка прокоментувала затягування конкурсу на посаду глави САП: відео
Конкурс на посаду керівника САП: що відомо
- Конкурсний відбір на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочався наприкінці січня 2021 року.
- У березні конкурсна комісія затвердила остаточний список 133 претендентів на керівні посади у відомстві. Тимчасовий очільник САП Максим Грищук не пройшов відбір на постійного керівника.
- До фіналу конкурсу вийшли 2 кандидати: Олександр Клименко – детектив НАБУ; Андрій Синюка – прокурор в Офісі генерального прокурора.