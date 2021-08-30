Из-за этого они даже заявили, что готовы выйти из комиссии. Об этом говорится в письме членов конкурсной комиссии к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Важно Отбор главы САП точно обсудят, – Фурса о визите Зеленского в Вашингтон

На давление пожаловались:

Роман Куйбида,

Нона Цоцория,

Драго Кос,

Томас А. Файрстоун.

Все они были назначены в конкурную комиссию по предложению международных партнеров. В письме, которое датировано 23 августа, отмечается, что оно направлено в дополнение к другому письму от 8 января, в котором члены уже выражали свое беспокойство из-за медленного продвижения работы комиссии.

Мы были назначены в комиссию примерно год назад. Однако новый специальный прокурор по борьбе с коррупцией сих пор не назначен. Мы серьезно обеспокоены слухами о попытках некоторых в правительстве повлиять на процесс, чтобы отдать предпочтение (или исключить) определенных кандидатов,

– говорится в письме.

Члены комиссии утверждают, что информация о попытках влияния поступила из нескольких надежных источников, некоторые из них высказывались публично.

Обратите внимание! В целом комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек, еще 7 представителей делегированы Верховной Радой.

Члены комиссии пригрозили выйти из процесса

Куйбида, Цоцория, Кос и Файрстоун, говорят, что могут пересмотреть свое участие в комиссии.

Эти признаки ненадлежащего влияния заставили нас серьезно усомниться в том, можем ли мы продолжать участвовать в работе комиссии так, чтобы это соответствовало нашим обязательствам справедливому и прозрачному процессу,

– отметили они.

В то же время они готовы продолжить свое участие в работе комиссии, если будет обеспечена ее независимость. Члены комиссии попросили генпрокурора Венедиктову гарантировать добродетель и независимость комиссии.

Почему это важно

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.