Из-за этого они даже заявили, что готовы выйти из комиссии. Об этом говорится в письме членов конкурсной комиссии к генпрокурору Ирине Венедиктовой.
Важно Отбор главы САП точно обсудят, – Фурса о визите Зеленского в Вашингтон
На давление пожаловались:
- Роман Куйбида,
- Нона Цоцория,
- Драго Кос,
- Томас А. Файрстоун.
Все они были назначены в конкурную комиссию по предложению международных партнеров. В письме, которое датировано 23 августа, отмечается, что оно направлено в дополнение к другому письму от 8 января, в котором члены уже выражали свое беспокойство из-за медленного продвижения работы комиссии.
Мы были назначены в комиссию примерно год назад. Однако новый специальный прокурор по борьбе с коррупцией сих пор не назначен. Мы серьезно обеспокоены слухами о попытках некоторых в правительстве повлиять на процесс, чтобы отдать предпочтение (или исключить) определенных кандидатов,
– говорится в письме.
Члены комиссии утверждают, что информация о попытках влияния поступила из нескольких надежных источников, некоторые из них высказывались публично.
Члены комиссии пригрозили выйти из процесса
Куйбида, Цоцория, Кос и Файрстоун, говорят, что могут пересмотреть свое участие в комиссии.
Эти признаки ненадлежащего влияния заставили нас серьезно усомниться в том, можем ли мы продолжать участвовать в работе комиссии так, чтобы это соответствовало нашим обязательствам справедливому и прозрачному процессу,
– отметили они.
В то же время они готовы продолжить свое участие в работе комиссии, если будет обеспечена ее независимость. Члены комиссии попросили генпрокурора Венедиктову гарантировать добродетель и независимость комиссии.
Почему это важно
- Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.
- Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.
Что известно о конкурсе на должность руководителя САП?
Конкурсный отбор на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры начался в конце января 2021 года. В марте конкурсная комиссия утвердила окончательный список 133 претендентов на руководящие должности в ведомстве. Временный глава САП Максим Грищук не прошел отбор на постоянного руководителя.