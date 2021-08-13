Об этом в эфире 24 канала заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он уверен, что США интересует эта тема.

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"О САП точно будут говорить. Об этом постоянно говорят наши международные партнеры. Эта тема звучит и в переговорах с Международным валютным фондом", – заверил Фурса.

В то же время банкир воздержался от прогноза относительно того, будет ли звучать на встрече вопрос отбора директора Бюро экономической безопасности.

Справка. Во время отбора директора Бэб случился скандал. Отсеяли из-за формального отсутствия диплома экс-министра финансов Александра Данилюка. Тот даже подрался с председателем комиссии Тимофеем Миловановым. Накануне разругались в эфире 24 канала.

Фурса: Политики боятся, что треугольник заработает

Инвестиционный банкир считает, что независимый глава САП, антикоррупционного бюро и в целом Антикоррупционный суд – это треугольник, который должен уверенно функционировать. Этого в Украине нет.

"Мы якобы запустили антикоррупционную инфраструктуру, но пока ни дня не было, чтобы работал весь треугольник. Кого-то из них постоянно любая власть выбивает из треугольника", – сказал Фурса.

Политики боятся, что этот треугольник заработает,

– заметил банкир.

Он пояснил, что это связано именно с борьбой с коррупцией, которой так боится власть. На замечание журналиста о запуске деолигархизации Фурса ответил, что это лишь "имитация бурной деятельности".

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