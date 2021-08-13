Про це в ефірі 24 каналу заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він впевнений, що США цікавить ця тема.
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"Про САП точно говоритимуть. Про це постійно говорять наші міжнародні партнери. Ця тема лунає і в перемовинах з Міжнародним валютним фондом", – запевнив Фурса.
Водночас банкір утримався від прогнозу щодо того, чи лунатиме на зустрічі питання відбору директора Бюро економічної безпеки.
Фурса: Політики бояться, що трикутник запрацює
Інвестиційний банкір вважає, що незалежний голова САП, Антикорупційного бюро та загалом Антикорупційний суд – це трикутник, який повинен впевнено функціонувати. Цього в Україні немає.
"Ми нібито запустили антикорупційну інфраструктуру, але поки що жодного дня не було, щоб працював весь трикутник. Когось з них постійно будь-яка влада вибиває з трикутника", – сказав Фурса.
Політики бояться, що цей трикутник запрацює,
– зауважив банкір.
Він пояснив, що це пов'язано саме з боротьбою з корупцією, якої так боїться влада. На зауваження журналіста про запуск деолігархізації Фурса відповів, що це лише "імітація бурхливої діяльності".
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Відбір голови САП: коротко
- Ще наприкінці січня 2021 року запустили конкурсний відбір на посаду керівника.
- Остаточний список складався з 133 претендентів.
- Брав участь у відборі і тимчасовий очільник САП Максим Грищук. Однак він не пройшов відбір, а тому не може стати постійним керівником.
- Наразі за посаду борються 2 кандидати: Олександр Клименко – детектив НАБУ, а також прокурор Андрій Синюка.