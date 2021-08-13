Про це в ефірі 24 каналу заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він впевнений, що США цікавить ця тема.

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"Про САП точно говоритимуть. Про це постійно говорять наші міжнародні партнери. Ця тема лунає і в перемовинах з Міжнародним валютним фондом", – запевнив Фурса.

Водночас банкір утримався від прогнозу щодо того, чи лунатиме на зустрічі питання відбору директора Бюро економічної безпеки.

Довідка. Під час відбору директора БЕБ трапився скандал. Відсіяли через формальну відсутністю диплома ексміністра фінансів Олександра Данилюка. Той навіть побився з головою комісії Тимофієм Миловановим. Напередодні – розсварились в ефірі 24 каналу.

Фурса: Політики бояться, що трикутник запрацює

Інвестиційний банкір вважає, що незалежний голова САП, Антикорупційного бюро та загалом Антикорупційний суд – це трикутник, який повинен впевнено функціонувати. Цього в Україні немає.

"Ми нібито запустили антикорупційну інфраструктуру, але поки що жодного дня не було, щоб працював весь трикутник. Когось з них постійно будь-яка влада вибиває з трикутника", – сказав Фурса.

Політики бояться, що цей трикутник запрацює,

– зауважив банкір.

Він пояснив, що це пов'язано саме з боротьбою з корупцією, якої так боїться влада. На зауваження журналіста про запуск деолігархізації Фурса відповів, що це лише "імітація бурхливої діяльності".

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