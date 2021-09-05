Для початку, виявляється, багато глядачів сприймали мене журналістом, аналітиком чи одноосібним експертом у вузькій сфері. Проте я не журналіст і не блогер. Я виступаю від імені потужної громадської організації України.

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Центр протидії корупції – це майже 30 експертів з різних сфер: від міжнародної політики – до законотворення, від комунікацій – до фінансового аудиту. Річний бюджет організації – пів мільйона доларів. Ми не отримуємо ці гроші, а виграємо їх у конкурсах: часто на міжнародній арені, конкуруючи з великими міжнародними структурами.

За порадами до Центру звертається як великий бізнес, так і уряди різних країн чи міжнародні організації. Інформація у блозі – це не лише моя експертиза, це експертний продукт великої, професійної команди. Не одного блогера, а десятка профільних експертів.

Наслідки відмови України від зобов'язань

Тепер власне до теми блогу – спільної заяви президентів України та США. Ця заява є публічною фіксацією домовленостей і взятих на себе зобов'язань обома сторонами. Зеленський зобов'язався зробити низку реформ, Байден – надати Україні конкретну військову, фінансову та політичну підтримку у війні з Росією. Зокрема, наприклад, поповнюючи летальною зброєю оснащення української армії.

До честі Зеленського він піднімав на зустрічі і тему "Північного потоку 2" та вступу України до НАТО. Про перспективи останнього, на жаль, в спільній заяві особливо нічого немає. І це виклик, з яким можна і треба працювати.

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З багатьох причин команда Байдена кінцево ще не визначилася, в якій мірі підтримувати Україну у війні з Росією. Ця невизначеність – одночасно і серйозна загроза, і велика можливість. Бо якщо українська влада виконає свою частину домовленостей, то не лише отримає вже обіцяне – а зможе отримати набагато більше.

Водночас зайве пояснювати, яку ціну заплатить Україна, якщо відмовиться від своєї частини зобов'язань, письмово зафіксованих в спільному листі, і президентами особисто підписаному. Це буде катастрофою у наших стосунках з ключовим західним союзником у війні з Росією.

У разі цього Україна не отримає вже обіцяного в листі, включно зі поповненням арсеналу летальної зброї. Але ще страшніше, якщо Україна порушить свою частину зобов'язань, рівень допомоги від США значно зменшиться. І повернути цю допомогу хоча б на рівень сьогодення буде вже не можливо, принаймні до зміни чинного президента США, тобто ще мінімум 3 роки.

Важлива заява щодо САП

Реформи, які зобов'язався провести Зеленський – це не лише про рух України вперед. Це про виживання України у війні з Росією. Перемогти останню без підтримки США неможливо, принаймні на цьому етапі.



Команда Байдена остаточно ще не визначилася щодо підтримки України / Фото ОП

Ще одна важлива деталь – лист президентів про взаємні зобов'язання недаремно є публічним. Оприлюднено його в першу чергу для українців. Для того, аби ми точно знали, що саме має зробити Україна, щоб зберегти чи посилити військову, фінансову і політичну підтримку США.

Впродовж найближчих двох тижнів можна буде побачити, чи усвідомлює Зеленський значущість підписаного. У спільній заяві двох президентів мовиться: "негайне обрання нового спеціалізованого антикорупційного прокурора відповідно до найкращих міжнародних практик". Варто нагадати, що наразі конкурс заблоковано за вказівкою Офісу Президента, оскільки їхній головний кандидат Андрій Костін вилетів з конкурсу. Він не пройшов етап перевірки на доброчесність.

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Підконтрольні члени комісії напряму отримують вказівки від заступника Андрія Єрмака Олега Татарова. Цей вплив особливо навіть не приховують. Це чітко бачать незалежні та міжнародні члени конкурсної комісії. Вони заявляли про неприйнятність такого впливу на комісію.

Офіс Зеленського має негайно, як зафіксовано в заяві президентів, розблокувати конкурс і наказати своїм членам комісії діяти "відповідно до найкращих міжнародних практик", як зафіксовано в спільній заяві президентів.

Я закликаю Зеленського зупинити неприйнятний вплив на конкурс з боку його Офісу. Навіть не заради антикорупційної інфраструктури – заради збереження підтримки України американцями.

Пітдасування балів буде очевидною. Незалежні члени комісії не лише голосно про це заявлять, а й зупинять сам конкурс. Зайве пояснювати, які наслідки і для Зеленського, і для України матиме таке показове, нагле порушення його особистих домовленостей з президентом США. Переконаний, що російські агенти впливу у владі зроблять все, щоб організувати таке порушення українською владою взятих на себе зобов'язань.

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Проте чи вдасться їм це зробити вдасться дізнатися тільки в найближчі тижні – саме на конкурсі. Історія з ним – найшвидше з українських зобов'язань у листі президентів. Американська сторона уважно спостерігає чи дотримається Зеленський слова щодо цього пункту.