Лидеры обсудили много вопросов, которые были условно разделены на 3 блока: экономический, политический и безопасности. Президент США пообещал продолжить поддержку нашего государства.
К теме В непостоянно-солнечной атмосфере, – Зеленский подробно описал, как и о чем говорил с Байденом
Как США помогут Украине
Государству выделят 60 миллионов долларов на проекты безопасности, почти 13 миллионов долларов на борьбу с COVID-19 и более 460 миллионов долларов на развитие демократических институтов.
Партнерство между нашими народами становится все сильнее. Украина и США имеют схожие системы ценностей,
– отметил Байден.
По словам американского президента, США продолжают твердо поддерживать украинский суверенитет и территориальную целостность перед российской агрессией и поддерживают евроатлантические надежды нашего государства.
Джозеф Байден и Владимир Зеленский встретились в США / Фото Офиса Президента
Позиция относительно членства в НАТО
США выступают за членство Украины в НАТО, но отмечают, что это решение принимают все союзники, а не один отдельный участник Альянса.
По словам Зеленского, этой теме уделили много внимания, но конкретные сроки вступления Украины в НАТО не были озвучены.
Война на Донбассе
Мало конкретики было и по урегулированию конфликта на Донбассе.
"Говорили о Донбассе. Я предлагал форматы заинтересованности и имплементации представителей США (на уровне президента) в процесс мирного урегулирования войны на Донбассе. Над моим предложением будут думать", – рассказал Зеленский.
Зеленский рассказал об итогах встречи с Байденом / Фото Офиса Президента
Также США пока не решили, назначать ли нового спецпредставителя по Украине.
"Должен быть представитель. Ну кто-то должен заниматься в американской администрации непосредственно Украиной. Есть Амос Хохштайн, который занимается вопросами газа. А всеми другими вопросами кто будет заниматься? Это должна быть новая Виктория Нуланд, новый Курт Волкер", – рассказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин.
"Северный поток-2": США видят угрозу
Много внимания лидеры государств уделили и энергетической безопасности Украины, в частности "Северному потоку-2". Байден заверил, что США введут санкции, если Россия или другие стороны будут давить на украинское государство и угрожать его безопасности.
Впрочем, на этот раз конкретных деталей таких гарантий не привели.
Мне не хватает четкого видения и слов: "Да, Украина будет вместе с нами все обсуждать, она будет за столом, Украина снова в игре",
– рассказал Павел Климкин.
Стоит прочитать Зеленский забыл посоветоваться с Байденом о его визите в Украину
Работа Комиссии стратегического партнерства
США предлагают развивать зеленые энергетические проекты и призывают присоединиться к борьбе с климатическими изменениями и выделить на это ресурсы. Кроме того, Вашингтон заинтересован в углублении оборонного сотрудничества с Украиной.
С этой целью заключили соглашение о его стратегическом направлении. Для реализации совместных проектов украинская и американская стороны договорились возобновить работу Комиссии стратегического партнерства, которая не работала 3 года.
"Это хорошо потому, что именно на таком уровне различные рамочные общие соглашения могут конвертироваться в реальные контракты. Именно на этом уровне. Не президенты это решают. То есть они договариваются в целом, принципиальное решение принимают, а именно на уровне двустороннего сотрудничества уже идет реальная работа" , – рассказал эксперт Украинского института будущего Илия Куса.
США ожидают реформу СБУ
Реального сотрудничества американцы ожидают и в реформировании нашего государства. В совместном заявлении особое внимание уделили антикоррупционным институтам в Украине. От государства ожидают назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и реформы СБУ.
У нас не простые отношения сейчас. Они еще не уверены в Зеленском и его команде, они еще будут смотреть. Для этого напоминали о реформах,
– заявил Илия Куса.
США ждут от Украины реформ / Фото Офиса Президента
Программа трансформации Украины
США не спешат с обещаниями и конкретными предложениями. Это же касалось и программы трансформации Украины, которую Зеленский представил в Вашингтоне. В ней представлены главные проекты, которые хочет реализовать украинский президент.
Инвестиции для них он поехал искать в США. В частности, нужно 277 миллиардов долларов.
Они финансово не просчитаны, нет обоснования, нет изучения рынка. Они очень разные,
– заявил экс-глава МИД Павел Климкин.
Поэтому пока Киев не получит денег на эти проекты.
Интересно Откровенный разговор без реверансов, – Кулеба о встрече Байдена и Зеленского
Визит в США – лишь первый шаг
Визит Зеленского в Вашингтон – это только первый шаг к перезагрузке отношений между 2 странами. Во время него заключили более 20 соглашений в различных сферах: энергетической, сфере безопасности, космической.
Над их конкретной реализацией будут работать профильные министерства. Результаты можно будет увидеть лишь впоследствии.