Об этом чиновник рассказал в видео, которое записал во время визита украинской делегации в Сан-Франциско.

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Главная тема – безопасность Украины

Кулеба подчеркнул, что по плану встреча должна была длиться всего час, а вместо этого президенты говорили 2 часа 10 минут. Разговор был четким, и главной его темой была безопасность Украины.

Это была главная тема, в этой теме было НАТО, безопасность Черного моря, укрепление обороноспособности Украины и "Северный поток-2",

– объяснил глава МИД.

США услышали Украину в большинстве вопросов

Кулеба заметил, что перед такими историческими визитами стороны договариваются о ключевых вещах. Следствием таких договоренностей и стало совместное заявление Украины и США. Его чиновник назвал "беспрецедентно сильным документом".

"Я им (документом – 24 канал) чрезвычайно доволен. Он, если честно, превысил мои ожидания. Я благодарен американским партнерам за то, что они услышали Украину по большинству вопросов – и мы имеем очень предметный документ, который выводит стратегическое партнерство Украины и США на новый уровень", – сказал глава МИД.

Стороны получили то, что хотели, – Кулеба

Результатом визита Зеленского в США, подчеркнул Кулеба, стало то, что обе стороны получили то, что хотели. В разговор внесли планы на будущее, которые и обсудили президенты. Встреча состоялась откровенно – между двумя лидерами сильных государств.

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Впервые за 30 лет тональность разговора была дружеской. Безусловно, Соединенные Штаты и президент Байден лично поддерживают Украину, а президент Зеленский ценит эту поддержку от имени народа Украины. Но при этом это был очень откровенный разговор без реверансов,

– рассказал Кулеба.

Все пункты договоренностей уже "в работе"

По словам министра, все пункты разговора уже "взяли в работу". Есть и исторический момент: Байден встретился с Зеленским в тяжелый период для США – из-за ситуации в Афганистане, однако глава Белого дома все-таки нашел время для украинского президента.

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