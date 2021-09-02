Про це урядовець розповів у відео, яке записав під час візиту української делегації до Сан-Франциско.

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Головна тема – безпека України

Кулеба наголосив, що за планом зустріч мала тривати лише годину, а натомість президенти говорили 2 години 10 хвилин. Розмова була чіткою і головною її темою була безпека України.

Це була головна тема, в цій темі було НАТО, безпека Чорного моря, зміцнення обороноздатності України і "Північний потік-2",

– пояснив глава МЗС.

США почули Україну у більшості питань

Кулеба зауважив, що ще перед таким історичними візитами сторони домовляються про ключові речі. Наслідком таких домовленостей і стала спільна заява України та США. ЇЇ урядовець назвав "безпрецедентно сильним документом".

"Я ним (документом – 24 канал) надзвичайно задоволений. Він, якщо чесно, перевищив мої очікування. Я вдячний американським партнерам за те, що вони почули Україну з більшості питань – і ми маємо дуже предметний документ, який виводить стратегічне партнерство України та США на новий рівень", – сказав голова МЗС.

Сторони отримали те, що хотіли, – Кулеба

Результатом Зеленського до США, наголосив Кулеба, стало те, що обидві сторони отримали те, що хотіли. В розмову внесли плани на майбутнє, які і обговорили президенти. Зустріч відбулась відверто – між двома лідерами сильних держав.

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Вперше за 30 років тональність розмови була дружньою. Безумовно, Сполучені Штати й президент Байден особисто підтримують Україну, а президент Зеленський цінує цю підтримку від імені народу України. Але при цьому це була дуже відверта розмова без реверансів,

– розповів Кулеба.

Усі пункти домовленостей уже "в роботі"

За словами міністра, усі пункти розмови уже "взяли в роботу". Є й історичний момент – Байден зустрівся з Зеленським у важкий період для США – через ситуацію в Афганістані, проте глава Білого дому таки знайшов час для українського президента.

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