Зеленський заявив, що про це раніше говорили під час телефонних розмов. Про це президент розповів під час невеликої зустрічі з журналістами в Українському домі в Вашингтоні.

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Зеленський пояснив, що не спілкувався з Байденом про візит в Україну

Чесно скажу, що згадав про це після зустрічі вже, що потрібно було проговорити більш детально щодо візиту президента США,

– запевнив Президент України.

Він також зізнався, що варто було б проговорити це питання детальніше. Однак перед тим про візит комунікували команди президентів. Однак Зеленський запевнив, що він думає, що президент приїде в Україну.

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