Детектор лжи, проверка деклараций, навыков парламентариями, экспертами и международниками. Не обошлось и без скандалов – один из кандидатов снял свою кандидатуру из-за якобы несправедливых решений конкурсной комиссии в отношении его коллег. Собеседование народного депутата от "Слуги народа" Андрея Костина вообще стало мемом.

Интересно Коррупция в более 26 миллионов: заместителю мэра Николаева сообщили о подозрении

К счастью, с конкурса Костин выбыл. Вслед за ним выбыл и Максим Грищук – действующий исполняющий обязанности председателя САП. В комиссии придерались к его декларациям, определенные трудности были у него и на полиграфе. Наконец, после проверки на добродетель, с 37 кандидатов остались только 2.

Сейчас между ними разница в 17 баллов и последующие этапы с лидерских навыков – могут подтянуть кого-то из них вверх, изменить позиции,

– пояснила исполнительный директор ОО Фонд DEJURE Ирина Шиба.

Лидирует Александр Клименко – детектив Национального антикорбюро с 2016 года. Расследований громких дел – пруд пруди. Стоит вспомнить только уголовное дело и "клетчатое одеяльце" экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Именно Клименко зачитал ему подозрение.

Обратите внимание! В его послужном списке и дела против экс-нардепа Александра Онищенко, экс-заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского-Свинарчука, и действующего заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова, который отвечает за направление правоохранительных органов.

Другой же кандидат – Андрей Синюк, действующий прокурор Офиса генерального прокурора, ведет дело об убийстве Екатерины Гандзюк, является процессуальным руководителем в расследовании в отношении Семена Семенченко и Евгения Шевченко. По словам Шибы, Синюк прислал пояснения и документы об информации о его состоянии и имуществе. Большинство из них все же опроверг, но не все. В частности, остается вопрос стоимости квартиры.

Конкурс на должность главы САП приостановили

По сути, оба уже выиграли – соревнуются только за то, кто из них займет должность руководителя САП, а кто – заместителя. Впрочем, уже несколько недель конкурс не продолжают.

Власть взяла паузу, поскольку не понимает, смогут ли они с кем-то из этих кандидатов там договориться,

– убежден юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько.

По мнению экспертов, причина в недовольстве результатами конкурса на Банковой. Клименко, который пока лидирует в конкурсе, не побоялся пойти против Олега Татарова с ОП, и с Синюком тоже не все так гладко. А лояльных протащить в финал не получилось. Вполне вероятно, что теперь тормозить будут весь конкурс, если не отменят вообще, через Окружной админсуд Киева.

К теме Это приоритет для США и Евросоюза, – юрист о конкурсе в отношении руководителя САП

Как связаны работа ОАСК и конкурс в САП

Тот самый ОАСК, который безотлагательно должны были ликвидировать депутаты. Ведь иск о конкурсе на руководителя САП там уже есть. Как пояснил Валько, предметом иска является отмена порядка, по которому проводился конкурс. "Если нет порядка – это автоматически означает отмену всего конкурса. Поскольку без нормативного основания конкурс проводить нельзя", – добавил юрист.

Эксперты отмечают, что это предмет торгов между властью и скандальными судьями ОАСК. Кто не удивлен таким давлением на процесс отбора и попыткой власти повлиять на результат, так это директор НАБУ. Посоветовал обоим кандидатам готовиться к бою. По словам директора НАБУ Артема Сытника, это такой тренд украинской политики, который был всегда.

Одно дело выиграть конкурс, совсем другое – в будущем реализовать те возможности, которые получаешь в результате открытого конкурса. Здесь гораздо труднее,

– подчеркнул он.

В то же время сорвать конкурс для власти, особенно накануне визита Владимира Зеленского в США – это как самого себя укусить. Виктор Чумак, заместитель Генерального прокурора в 2019 – 2020 годах, подчеркнул, что это же один из 5 пунктов Энтони Блинкена.

Это может привести к тому, что поездка Зеленского в США будет не очень удачной, потому что у американцев работает методика "больше за большее". Однако из 5 пунктов пока выполнены только 2. Третий – в отношении САП – на паузе.

Как продвигается выбор руководителя САП: смотрите сюжет 24 канала