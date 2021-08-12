Детектор брехні, перевірка декларацій, навичок парламентарями, експертами та міжнародниками. Не обійшлося і без скандалів – один із кандидатів зняв свою кандидатуру через нібито несправедливі рішення конкурсної комісії щодо його колег. Співбесіда народного депутата від "Слуги народу" Андрія Костіна взагалі стала мемом.

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На щастя з конкурсу Костін вибув. Слідом за ним вибув і Максим Грищук – чинний виконувач обов'язків голови САП. У комісії доскіпувались до його декларацій, певні труднощі були у нього і на поліграфі. Врешті, після перевірки на доброчесність, з 37 кандидатів залишились тільки 2.

Зараз між ними різниця у 17 балів і наступні етапи з лідерських навичок – може підтягнути когось із них вверх, змінити позиції,

– пояснила виконавча директорка ГО Фундація DEJURE Ірина Шиба.

Лідирує Олександр Клименко – детектив Національного антикорбюро з 2016 року. Розслідувань гучних справ, хоч греблю гати. Варто згадати лише кримінальну справу і "картату ковдрочку" екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова. Саме Клименко зачитав йому підозру.

Зверніть увагу! У його послужному списку і справи проти екснардепа Олександра Онищенка, ексзаступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського-Свинарчука, і чинного заступника голови Офісу Президента Олега Татарова, який відповідає за напрям правоохоронних органів.

Інший же кандидат – Андрій Синюк, чинний прокурор Офісу генерального прокурора, веде справу про вбивство Катерини Гандзюк, є процесуальним керівником у розслідуванні щодо Семена Семенченка та Євгена Шевченка. За словами Шиби, Синюк надіслав пояснення та документи про інформації щодо його статків та майна. Більшість із них таки спростував, але не всі. Зокрема, залишається питання вартості квартири.

Конкурс на посаду очільника САП призупинили

По суті, обидва вже виграли – змагаються лише за те, хто з них обійме посаду керівника САП, а хто – заступника. Утім, вже кілька тижнів конкурс не продовжують.

Влада взяла паузу, оскільки не розуміє, чи зможуть вони з кимось з цих кандидатів там домовитись,

– переконаний юрист Центру протидії корупції Вадим Валько.

На думку експертів, причина в невдоволенні результатами конкурсу на Банковій. Клименко, який поки лідирує у конкурсі, не побоявся піти проти Олега Татарова з ОП, і з Синюком теж не усе так гладко. А лояльних протягти у фінал не вийшло. Цілком ймовірно, що тепер гальмуватимуть весь конкурс, якщо не скасують взагалі, через Окружний адмін суд Києва.

До теми Це пріоритет для США та Євросоюзу, – юрист про конкурс щодо керівника САП

Як пов'язана робота ОАСКу та конкурс у САП

Той самий ОАСК, який невідкладно мали ліквідувати депутати. Адже позов щодо конкурсу на керівника САП там вже є. Як пояснив Валько, предметом позову є скасування порядку, за яким проводився конкурс. "Якщо немає порядку – це автоматично означає скасування усього конкурсу. Оскільки без нормативної підстави конкурс проводити не можна", – додав юрист.

Експерти зазначають, що це предмет торгів між владою та скандальними суддями ОАСКу. Хто не здивований таким тиском на процес відбору і намаганням влади вплинути на результат, так це директор НАБУ. Порадив обом кандидатам готуватись до бою. За словами директор НАБУ Артема Ситника, це такий тренд української політики, який був завжди.

Одна справа виграти конкурс, зовсім інше – в майбутньому реалізувати ті повноваження, які отримуєш у результаті відкритого конкурсу. Тут набагато важче,

– наголосив він.

Водночас зірвати конкурс для влади, особливо напередодні візиту Володимира Зеленського до США – це як самому себе вкусити. Віктор Чумак, заступник Генерального прокурора у 2019 – 2020 роках наголосив, що це ж один із 5 пунктів Ентоні Блінкена.

Це може призвести до того, що поїздка Зеленського у США буде не дуже вдалою, тому що у американців працює методика "більше за більше". Однак з 5 пунктів поки виконано лише 2. Третій – щодо САП – на паузі.

Як просувається вибір керівника САП: дивіться сюжет 24 каналу